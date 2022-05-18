Nissan выпустит конкурента Porsche Taycan

Японский концерн начал разработку необычной модели – электрического спорткара, который сможет бросить вызов электрокарам Porsche . Известно, что дебют новинки назначен на 2028 год, более того автомобиль будет выпущен под наименованием GT-R.

Подробностей о машине, к сожалению, немного. Разработкой занимается североамериканское подразделение Nissan . Предполагается, что машина получит аккумуляторы твердотельного типа — относительно текущих литий-ионных они имеют вдвое большую плотность энергии и устойчивы к высоким температурам. Что касается силовой установки, то ее потенциальная мощность превысит отметку в 600 лошадиных сил.

Любопытно, но вышеупомянутые аккумуляторы разрабатываются уже около пяти лет, а тестовая партия будет изготовлена уже к 2025-2026 году.