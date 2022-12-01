Nissan влез в долги ради электромобилей

Nissan Motor взяла кредит в размере 200 млрд иен ($1,44 млрд) для расширения производства массовых электромобилей

К сожалению, концерн не раскрывает, куда именно будут направлены средства. То есть деньги могут выделить и на разработку новых моделей, и на реорганизацию производства. На сегодняшний день известно лишь то, что японцы активно работают над созданием "электричек" и высокоемких аккумуляторов для них.

К слову, деньги для компании были собраны финансовым консорциумом, во главе которого стоит один из крупнейших банков Японии - Mizuho Bank. Вероятно, последние скандалы, связанные с топ-менеджментом Nissan (суд над Карлосом Гоном) не испортили финансовую репутацию компании. Нельзя не упомянуть, что Nissan был одним из пионеров в области популяризации электромобилей. Его Leaf был и остается одним из самых востребованных электрокаров, в том числе и в России.