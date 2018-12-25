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25 дек 2018

Nissan восхваляет солнце

Nissan восхваляет солнце

Каким образом можно проверить краску автомобиля? Например, его можно выставить на улицу и посмотреть, как краска ведет себя на солнце. Безусловно, этот способ занимает много времени, однако его можно улучшить, достаточно лишь создать искусственное светило

Именно так и поступила компания Nissan, создав свою уникальную установку по проверке лакокрасочного покрытия. Производитель уделяет серьезное внимание окраске автомобилей и старается применять самые передовые решения. Кстати, на первый взгляд, в установке Xenon Weather-Ometer (именно так называется изобретение) нет никаких особых инновации, хотя если посмотреть на конструкцию, то все встает на свои места.

Фактически XWO является обычной камерой, куда помещаются исследуемые образцы, однако с помощью мощной ксеноновой лампы она способна производить ультрафиолетовые волны того же типа, что и солнце. Кстати, все окрашенные образцы крепятся на специальный держатель, который умеет имитировать  движения земной орбиты, фактически камера воспроизводит световой день. Внутрь может поместиться до ста образцов разных оттенков, которые будут испытываться в режиме 24-7.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek.ru, motor1

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