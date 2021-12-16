Nissan возродила ретро-хэтчбек Bluebird

Компания Nissan выпустила особую модификацию хэтчбека Bluebird – первого автомобиля, который сошел с конвейера фабрики в Сандерленде в 1986 году. Автомобиль носит статус шоу-кара и построен в единственном экземпляре.

Итак, перед нами интересный рестомод. Кузов и салон здесь взяты от классического Bluebird восьмидесятых годов – даже оптику менять не стали (как это обычно делают в рестомодах) оставив стандартные галогеновые фары. Да, еще автомобиль окрасили в интересную ливрею, выполненную в стилистике восьмидесятых.

Начинка же взята от современного Nissan Leaf, причем полностью – двигатель, трансмиссия, аккумуляторы. Отметим, что здесь используются 40-киловаттные батареи – младшие в линейке Leaf. Надо сказать, что автомобилю также полностью переделали подвеску и рулевое управление – из-за высокого веса.