Nissan впервые за 20 лет выпустит долговые облигации

Nissan выпустит долговые облигации на общую сумму $8 млрд, сообщает японская газета Nikkei. Последний раз Nissan размещал облигации в 1999 году, еще до образования альянса с французской Renault

Выпуск облигаций состоится 17 сентября и будет осуществляться частями: два по $1,5 млрд (один на три года, другой — на пять лет) и два по $2,5 млрд (один на семь лет, другой — на десять). С начала 2020 финансового года, то есть с апреля календарного, Nissan уже привлек займов на 900 млрд иен ($8,5 млрд). Он также получил 180 млрд иен ($1,7 млрд) кредитов от Банка развития Японии, из которых 130 млрд иен — под гарантию правительства страны.

Nissan испытывает финансовые трудности с начала 2019 года, то есть после того, как знаменитый управленец Карлос Гон был со скандалом смещен с постов руководителя Nissan, Renault, Mitsubishi и всего альянса в целом. В конце 2018-го Гон был арестован властями Японии по обвинению в финансовых махинациях на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. В апреле 2019-го его освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог, в конце 2019-го Гон сбежал из-под ареста и с тех пор находится на своей исторической родине — в Ливане.