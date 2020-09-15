Автомобильный портал Motorpage
15 сен 2020

Nissan впервые за 20 лет выпустит долговые облигации

Nissan впервые за 20 лет выпустит долговые облигации

Nissan выпустит долговые облигации на общую сумму $8 млрд, сообщает японская газета Nikkei.  Последний раз Nissan размещал облигации в 1999 году, еще до образования альянса с французской Renault

Выпуск облигаций состоится 17 сентября и будет осуществляться частями: два по $1,5 млрд (один на три года, другой — на пять лет) и два по $2,5 млрд (один на семь лет, другой — на десять). С начала 2020 финансового года, то есть с апреля календарного, Nissan уже привлек займов на 900 млрд иен ($8,5 млрд). Он также получил 180 млрд иен ($1,7 млрд) кредитов от Банка развития Японии, из которых 130 млрд иен — под гарантию правительства страны.

Nissan испытывает финансовые трудности с начала 2019 года, то есть после того, как знаменитый управленец Карлос Гон был со скандалом смещен с постов руководителя Nissan, Renault, Mitsubishi и всего альянса в целом. В конце 2018-го Гон был арестован властями Японии по обвинению в финансовых махинациях на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. В апреле 2019-го его освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог, в конце 2019-го Гон сбежал из-под ареста и с тех пор находится на своей исторической родине — в Ливане.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan GT-R50 by Italdesign (2021)

Прощальную версию Nissan GT-R оснастят 720-сильным двигателем

11 сентября 2020

Преемник спорткара Nissan 370Z сохранит механическую коробку

11 сентября 2020

Новый Nissan Qashqai - есть вопросы и нюансы

08 сентября 2020

Nissan обозначил дату показа проекта «Z»

02 сентября 2020
Nissan X-Trail (2020)

В России стартовали продажи обновлённого кроссовера Nissan X-Trail

02 сентября 2020

Nissan вновь перенес премьеру спорткара 400Z

31 августа 2020

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lamborghini Urus Тест драйв
14 сентября 2020

Lamborghini Urus
"Lamborghini Urus демонстрирует, что иногда все дозволено «быку»"
KIA Seltos - kia seltos 2020 во-первых, он просто красив
Тест драйв
11 сентября 2020

KIA Seltos
"Во-первых, он просто красив"
Skoda Karoq - skoda karoq 2018 опытный турист
Тест драйв
09 сентября 2020

Skoda Karoq
"Опытный турист"
Mitsubishi Outlander - жажда путешествий
Автопутешествия
28 августа 2020

Mitsubishi Outlander
"Жажда путешествий"

Написано новостей:

2 6 6 6 4