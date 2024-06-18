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18 июн 2024

Nissan Z получил версию в стиле первого Datsun 240Z 1969 года

Nissan Z получил версию в стиле первого Datsun 240Z 1969 года
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Nissan выпустила юбилейную версию спорткара Z под названием Heritage Edition. Она оформлена в стиле самого первого Datsun 240Z 1969 года выпуска. В каком количестве будет выпущена спецверсия, не сказали, но объявили стоимость - 60 275 долларов (5 367 000 рублей)

Автомобиль окрашен в ярко-оранжевый цвет New Sight Orange с черными акцентами на кузове. Также отсылкой послужили шильдики с буквой Z и разделенная на две части решетка радиатора. Вдобавок спецверсия комплектуется черными 19-дюймовыми колесными дисками. Изменений в салоне нет.

Под капотом 3,0-литровая “шестерка” с двойным турбонаддувом. Мощность - 405 л.с. Крутящий момент - 475 Нм. Этот же агрегат устанавливается на версию Z Performance. Коробка - 6-ступенчатая “механика” или 9-ступенчатый “автомат”. Привод - задний.

При написании новости использовалась информация:
motortrend

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