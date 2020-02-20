Nissan заявил об остановке производства по всему миру

Японский автопроизводитель Nissan объявил о возможном введении режима простоя на всех своих предприятиях, в том числе и в России, из-за прекращения поставок деталей из Китая. Причина известна – коронавирус

Автомобили Nissan комплектуются широким спектром китайских деталей — от тормозных дисков до датчиков климатических систем. Однако провинцию Хубэй закрыли на карантин и поставки приостановили на неопределенный срок. К середине февраля Nissan, а также ряд других крупных автопроизводителей, ощутил острую нехватку компонентов. Это грозит остановкой сборки машин на заводах по всему миру.

Как предполагают в самом японском концерне, первыми прекратят работу несколько сборочных линий на предприятии в Японии, следом режим простоя придется ввести на производстве в Малайзии. На очереди США, Мексика, Великобритания, Испания и Россия. От прекращения поставок деталей из Китая ранее уже пострадали Jaguar Land Rover, Mazda и Fiat.