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20 фев 2020

Nissan заявил об остановке производства по всему миру

Nissan заявил об остановке производства по всему миру

Японский автопроизводитель Nissan объявил о возможном введении режима простоя на всех своих предприятиях, в том числе и в России, из-за прекращения поставок деталей из Китая. Причина известна – коронавирус

Автомобили Nissan комплектуются широким спектром китайских деталей — от тормозных дисков до датчиков климатических систем. Однако провинцию Хубэй закрыли на карантин и поставки приостановили на неопределенный срок. К середине февраля Nissan, а также ряд других крупных автопроизводителей, ощутил острую нехватку компонентов. Это грозит остановкой сборки машин на заводах по всему миру.

Как предполагают в самом японском концерне, первыми прекратят работу несколько сборочных линий на предприятии в Японии, следом режим простоя придется ввести на производстве в Малайзии. На очереди США, Мексика, Великобритания, Испания и Россия. От прекращения поставок деталей из Китая ранее уже пострадали Jaguar Land Rover, Mazda и Fiat. 

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