Nissan займется конверсией классических Skyline в электрокары

Nissan дал старт проекту перевода на чистую электротягу классического купе Skyline GT-R R32. За основу для экспериментальной работы взято праворульное купе темно-серого цвета в идеальном состоянии, который ранее был экспонатом музея марки

В случае успеха, руководство марки начнет целую промо-кампанию, где будет знакомить с машиной обычных людей. Конечная цель – предлагать услуги по конверсии любому владельцу классических «Скаев».

С точки зрения техники с машиной проведут следующее: штатную силовую установку демонтируют и установят электромотры (по предварительным данным от кроссовера Aryia). Потенциальная мощность – 395 лошадиных сил.