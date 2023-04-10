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10 апр 2023

Nissan займется конверсией классических Skyline в электрокары

Nissan займется конверсией классических Skyline в электрокары
Автор фото: фирма-производитель

Nissan дал старт проекту перевода на чистую электротягу классического купе Skyline GT-R R32. За основу для экспериментальной работы взято праворульное купе темно-серого цвета в идеальном состоянии, который ранее был экспонатом музея марки

В случае успеха, руководство марки начнет целую промо-кампанию, где будет знакомить с машиной обычных людей. Конечная цель – предлагать услуги по конверсии любому владельцу классических «Скаев».

С точки зрения техники с машиной проведут следующее: штатную силовую установку демонтируют и установят электромотры (по предварительным данным от кроссовера Aryia). Потенциальная мощность – 395 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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