Nissan закроет два завода и уволит почти пять тысяч человек

Nissan планирует радикальное сокращение издержек из-за неожиданного спада продаж своих автомобилей, поскольку стратегия по наращиванию производства уже исчерпала себя

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на двух инсайдеров. Они сообщили агентству, что Nissan собирается ликвидировать не менее 4300 рабочих мест и закрыть два завода, чтобы сократить расходы на $4,4 млрд уже к 2023 году.

Под сокращение попадет и ассортимент автомобилей марки, также уменьшится количество их комплектаций, будут сокращены рабочие места в головных офисах в США и Европе, снизятся расходы на рекламу и маркетинг. «Ситуация просто ужасная. Нужно это сделать или умереть», — цитирует Reuters человека, близкого к высшему руководству Nissan и совету директоров компании. Большинство мер по сокращению издержек были представлены совету еще в ноябре и получили его одобрение, однако известно об этом стало лишь сейчас. Пресс-служба Nissan Motor пока никак не комментирует данную информацию.