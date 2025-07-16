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16 июл 2025

Nissan закроет завод Oppama в Японии к 2028 году

Nissan закроет завод Oppama в Японии к 2028 году
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan официально объявила о закрытии одного из своих старейших заводов Oppama в городе Йокосука. Производство на этом объекте завершится к марту 2028 года. Решение принято в рамках глобальной программы реструктуризации Re:Nissan, цель которой сократить издержки и оптимизировать производственные мощности.

Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса, вступивший в должность в этом году, назвал закрытие Oppama “тяжелым, но необходимым решением”, которое далось непросто ни ему лично, ни компании в целом. Завод был основан в 1961 году и за более, чем шесть десятилетий выпустил свыше 17,8 миллионов автомобилей. Сегодня здесь собираются компактные модели Note и Note Aura, а ранее выпускались Leaf, минивэн Cube, хэтчбек March (Micra), а также легендарный Datsun Bluebird.

Закрытие затронет порядка 2400 сотрудников. Этот шаг входит в более широкую стратегию сокращения глобальной численности персонала на 20 тысяч человек до конца 2027 года. При этом увольнения коснутся не только производства, но и административного персонала.

Производство текущих и будущих моделей, ранее запланированное для Oppama, будет переведено на другой завод компании в Кюсю. Тем временем сама площадка Oppama не будет полностью выведена из эксплуатации. В компании заявили, что продолжают рассматривать варианты её дальнейшего использования. В то же время, функционирование исследовательского центра, полигона для испытаний, краш-тестовой лаборатории и портового терминала останется неизменным.
 

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