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28 июн 2022

Российский завод Nissan будет оставаться в простое

Российский завод Nissan будет оставаться в простое
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan не перезапустит завод в Петербурге раньше 1 октября. Исполнительный директор компании Макото Утида рассказал, что производство приостановлено на всю первую половину этого финансового года.

Чтобы не было путаницы поясним – финансовый год не идентичен календарному – его старт начинается в апреле. Теперь перейдем к политике компании – в Nissan слабо верят в положительную динамику российского рынка. Простой конвейера- результат негативного прогноза на несколько месяцев вперед.

Руководство концерна настолько не верит в положительный исход, что даже допускает и дальнейший простой, хотя об уходе компании из российского рынка не может быть и речи.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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