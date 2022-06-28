Российский завод Nissan будет оставаться в простое

Компания Nissan не перезапустит завод в Петербурге раньше 1 октября. Исполнительный директор компании Макото Утида рассказал, что производство приостановлено на всю первую половину этого финансового года.

Чтобы не было путаницы поясним – финансовый год не идентичен календарному – его старт начинается в апреле. Теперь перейдем к политике компании – в Nissan слабо верят в положительную динамику российского рынка. Простой конвейера- результат негативного прогноза на несколько месяцев вперед.

Руководство концерна настолько не верит в положительный исход, что даже допускает и дальнейший простой, хотя об уходе компании из российского рынка не может быть и речи.