Российское производство Nissan возобновится не раньше следующего года

Выпуск автомобилей Nissan в Санкт-Петербурге и импорт машин бренда в РФ не возобновятся до марта 2023-го, суммарный ущерб от приостановки деятельности сроком на год оценивается в полмиллиарда долларов.

Надо сказать, что на ленинградском заводе производился практически весь модельный ряд Nissan, представленный в нашей стране. Nissan Qashqai , Nissan X-Trail, Nissan Murano – именно эти автомобили имели российскую прописку. Более того, вышеуказанные автомобили производились здесь по полному циклу, включая окраску кузовов.

Точной даты возобновления сборочных процессов в Nissan не назвали, главный исполнительный директор Nissan, Макото Учида, лишь отметил, что с российского рынка компания уходить не планирует.