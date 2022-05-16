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16 май 2022

Российское производство Nissan возобновится не раньше следующего года

Российское производство Nissan возобновится не раньше следующего года
Автор фото: фирма-производитель
Выпуск автомобилей Nissan в Санкт-Петербурге и импорт машин бренда в РФ не возобновятся до марта 2023-го, суммарный ущерб от приостановки деятельности сроком на год оценивается в полмиллиарда долларов. 
Надо сказать, что на ленинградском заводе производился практически весь модельный ряд Nissan, представленный в нашей стране. Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano – именно эти автомобили имели российскую прописку. Более того, вышеуказанные автомобили производились здесь по полному циклу, включая окраску кузовов. 
 
Точной даты возобновления сборочных процессов в Nissan не назвали, главный исполнительный директор Nissan, Макото Учида, лишь отметил, что с российского рынка компания уходить не планирует.

При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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