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3 май 2017

В Nissan изобрели глушилку для мобильников

В Nissan изобрели глушилку для мобильников
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan решила привлечь внимание к проблемы использования смартфонов за рулем довольно необычным способом. Она представила концептуальное решение, которое получило название Nissan Smart Shield

В компактный кроссовер Nissan Juke был установлен центральный подлокотник с боксом, который выполняет функции ящика Фарадея и блокирует сигналы всех беспроводных сетей: сотовой, Bleutooth и Wi-Fi.

При этом смартфон может работать с информационно-мультимедийной системой автомобиля по кабелю, выполняя роль источника аудиосигнала. Так что такой бокс является альтернативой для тех, кто не хочет выключать мобильное устройства из-за того, что на нем находится любимая музыка.

Nissan Smart Shield концептуальное решение и не будет предлагаться для серийных моделей компании, говорят в Nissan. Так британское отделение компании захотело привлечь внимание к проблеме использования смартфона за рулем. По данным британского автомобильного клуба RAC только за последний год количество водителей, признавшихся в том, что пользуются смартфоном за рулем, выросло до 31% от общего числа опрошенных. И если раньше водители лишь набирали смски, то сегодня за рулем они активно общаются в социальных сетях и даже смотрят видео. 

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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