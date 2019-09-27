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27 сен 2019

В Nissan обновили Titan

В Nissan обновили Titan
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan представила обновленный пикап Titan. После рестайлинга внедорожник стал более брутальным, и прибавил в мощности

После обновления у пикапа появилась новая, более «злая» радиаторная решетка, иной передний бампер, а ходовые огни приобрели форму бумеранга. Внешность модели теперь выполнена в стиле рестайлингового Patrol. Любопытно, что сами дизайнеры назвали стиль обновленного «Титана» Powerful Warrior (Могущественный Воин).

Что касается техники, то производитель  заменил семиступенчатый «автомат» на девятидиапазонную трансмиссию и немного форсировал мощность 5,6-литрового атмосферника V8 с 395 до 406 лошадиных сил и крутящий момент с 534 до 560 Нм. Разница несущественная и, скорее всего, сделано это было исключительно в целях маркетинга, так как на домашнем рынке пикап позиционируется как автомобиль с самым мощным базовым V8 в своем классе. 

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