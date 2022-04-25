В Nissan представили свой новый автопилот

Nissan Motor разрабатывает новый комплекс систем помощи водителю, который относительно существующих отличается повышенной эффективностью и радикально снижает риск попадания в ДТП.

Главным преимуществом комплекса стал новый лидар, который умеет строить точную виртуальную модель 3D пространства на дистанции до 300 метров. В реальной жизни это выражается в более детальном считывании дорожной обстановки (система не только определяет расстояние до препятствия, но и его форму) в результате чего система гораздо точнее начинает маневрировать автомобилем - применять систему экстренного торможения и объезда препятствий

Что касается доработок, то инженерам Nissan еще предстоит поработать над габаритами устройства – на данный момент оно очень громоздкое и занимает всю площадь крыши. На момент серийного запуска в 2030 году инженеры постараются интегрировать его внутрь автомобиля, а также снизить себестоимость.