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10 янв 2020

В Nissan заново изобрели шумоизоляцию

В Nissan заново изобрели шумоизоляцию

Японский автопроизводитель представил уникальный акустический метаматериал — сотовое шумоизоляционное покрытие, которое по всем параметрам превосходит традиционные аналоги

Новый акустический материал имеет сотовую структуру и покрыт изолирующей пластиковой плёнкой. Он противостоит вибрациям воздуха и ограничивает уровень шума в широком спектре (500–1200 Гц). По словам японцев, новое покрытие обеспечивает современный уровень изоляции от внешних шумов (дорожных или звуков мотора), при этом весит в четыре раза меньше применяемых сегодня материалов.

Последний параметр очень важен, так как, по мнению представителей Nissan, новый материал можно будет применить в тех местах автомобиля, где в настоящее время изоляция не используется по соображениям уменьшения лишнего веса. Кроме того сообщается, что переход на такой шумопоглощающий материал, как минимум не увеличит, а как максимум — снизит затраты на производство.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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