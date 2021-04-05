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5 апр 2021

В Россию приехали автомобили Nissan с автопилотом

В Россию приехали автомобили Nissan с автопилотом

Сразу заметим, что речь идет только про системы первого уровня, то есть ждать автономного управления здесь не стоит

Модели Qashqai и X-Trail получили комплекс систем помощи водителю ProPilot. Собственно, он состоит из двух частей. Первая -  система контроля полосы движения. Вторая – адаптивный круиз-контроль – кроссоверы способны на автоматическое поддержание дистанции перед впереди едущим  автомобилем, соответственно, они могут самостоятельно тормозить и ускоряться. Производитель заявляет, что комплекс ProPilot был специально настроен под российские условия и проверен многотысячными испытательными пробегами.

Помимо автопилота, автомобилям добавили и систему Nissan Connected Services. Фактически это комплекс телеметрических датчиков, которые позволяют управлять некоторыми функциями машины, вроде открытия окон или включения климата, через приложение на мобильном устройстве. Подобное решение уже активно применяется на автомобилях Volvo. Cистема On Call выступает не только пультом управления, но и бортовым компьютером, позволяя считывать информацию о пробеге, ошибках и прочие данные по машине.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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