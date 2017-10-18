Российский завод Nissan, расположенный в Санкт-Петербурге, перешел на двухсменный график работы. Персонал набирался и проходил обучение с июля этого года, всего персонал предприятия расширился на 457 сотрудников.

Теперь завод начинает свою работу в 7:25 утра, а заканчивает в 00:25 ночи. На заводе действует 5-дневная рабочая неделя (с понедельник по пятницу). Введение второй смены в Nissan объясняют общим ростом российского рынка и увеличением спроса на собираемые здесь кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano.

За первые 9 месяцев 2017 года в России было произведено 52 525 автомобилей Nissan, из них 32 037 на заводе в Санкт-Петербурге. Также автомобили Nissan собирают на московском заводе Renault (кроссоверы Nissan Terrano) и на мощностях АвтоВАЗа (Nissan Almera). А вот Nissan Sentra, которую собирали в Ижевске, больше не производится и вряд ли вернется на российский рынок.

По итогам текущего года компания Nissan ожидает увеличение производства на предприятии примерно на четверть по отношению к показателю 2016 года, когда с конвейера сошло 36 464 автомобиля, что составило прирост на 8% по сравнению с 2015 годом.