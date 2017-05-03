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3 май 2017

Nissan обновил Terrano для России

Nissan обновил Terrano для России
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Nissan объявило об обновлении оснащения кроссовера Terrano, который является слегка измененной копией Renault Duster

Так, кроссовер получил систему ЭРА-ГЛОНАСС, возможность удаленного запуска двигателя, подогрев лобового стекла и новую навигационную систему с 7-дюймовым дисплеем. Также Nissan Terrano получил новую камеру заднего вида, подрулевой джойстик для управления аудиосистемой и белую подсветку бортового компьютера и центральной консоли. Еще одной новой опцией стал круиз-контроль с функцией ограничения скорости.

Салон изменился на основе опыта эксплуатации кроссовера на российских дорогах. Обновленный Nissan Terrano получил новые сиденья, обшитые износостойкими материалами. В салоне предусмотрены отделения для размещения и хранения вещей, в том числе отделение с крышкой, расположенное над центральной консолью, и карманы в спинках передних сидений (начиная с комплектации Elegance). Также в салоне появилось новое рулевое колесо с кнопками управления круиз-контроля.

Центральная консоль также была изменена с учетом предпочтений потребителей. Интерфейс панели стал еще более эргономичным, а расположение элементов консоли позволяет не отвлекаться от управления автомобилем.

Для Nissan Terrano доступно на выбор два двигателя: 1,6-литровый бензиновый двигатель (114 л.с.), который в переднеприводной версии оснащается 5-ступенчатой «механикой», а в полноприводной — 6-ступенчатой и 2-литровый бензиновый двигатель (143 л.с.), доступный исключительно для полноприводных версий. Он может агрегатироваться как 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и 4-диапазонным «автоматом».

Базовая версия кроссовера предлагается по цене от 925 000 рублей.

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При написании новости использовалась информация:
Nissan

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