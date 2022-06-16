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16 июн 2022

Nissan убирает из России кроссовер Terrano

Nissan убирает из России кроссовер Terrano

Формально модельная линейка японского бренда сокращается до четырех моделей, а фактически до трех, так как зарубежные поставки Nissan Pathfinder тоже находятся под вопросом

Официально о прекращении производства и продаж Terrano в Nissan не заявляли. Однако, инсайдеры полагают, что произойдет это уже совсем скоро - когда будут распроданы все складские запасы. К слову, есть версия, что они достаточно скудны - всего 150-200 машин на всю страну.

Если в прошлом году, когда появилась первая информация о снятии машин с производства, объяснений этому решению было много, то теперь оно одно и очевидное - закрытие завода Renault в Москве, где собственно Terrano и собирали вместе с соплатформенным Renault Duster. Что же касается петербургского завода, то с марта он находится в простое. В российском представительстве Nissan остановку конвейера называли временной, однако сборка до сих пор не возобновилась.

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