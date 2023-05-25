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25 май 2023

Opel показал новую Corsa

Opel показал новую Corsa
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel представила рестайлинговую версию хэтчбека Corsa, сменившего поколение в 2019 году. Впрочем, если перечислять все улучшения, то их хватит для полноценного обновления

Давайте начнем с внешности, обновлённая Corsa отличается передней частью, полностью переоформленной в стилистике Opel Vizor с соединяющей фары глянцево-чёрной вставкой и новым бампером. Опционально доступна матричная оптика. Что касается салона, то здесь появились новые кресла и руль. Также инженеры установили современную мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном.

Что касается двигателей, то теперь в «арсенале» присутствуют гибриды на основе 1.2-литрового мотора. Мощность варьируется от 100 до 136 лошадиных сил. Есть и электрическая версия со 137 сильным двигателем. Она, к слову, получила новую батарею, которая обеспечивает 357-километровый запас хода.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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