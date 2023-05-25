Opel показал новую Corsa

Компания Opel представила рестайлинговую версию хэтчбека Corsa, сменившего поколение в 2019 году. Впрочем, если перечислять все улучшения, то их хватит для полноценного обновления

Давайте начнем с внешности, обновлённая Corsa отличается передней частью, полностью переоформленной в стилистике Opel Vizor с соединяющей фары глянцево-чёрной вставкой и новым бампером. Опционально доступна матричная оптика. Что касается салона, то здесь появились новые кресла и руль. Также инженеры установили современную мультимедийную систему с 10-дюймовым экраном.

Что касается двигателей, то теперь в «арсенале» присутствуют гибриды на основе 1.2-литрового мотора. Мощность варьируется от 100 до 136 лошадиных сил. Есть и электрическая версия со 137 сильным двигателем. Она, к слову, получила новую батарею, которая обеспечивает 357-километровый запас хода.