Автомобильный портал Motorpage
16 мар 2018

PSA решил перенести производство Opel Corsa

PSA решил перенести производство Opel Corsa
Автор фото: фирма-производитель

Представители французского концерна PSA, который в прошлом году купил Opel, заявили о том, что производство компакта Opel Corsa с испанского завода. Решение более чем странное: это предприятие создавалось специально для сборки данной модели.

Несмотря на то, что сегодня Opel Corsa собирают также на других заводах, именно испанский завод под Сарагосой является головным для этой модели. Мало того следующее поколение Opel Corsa, которое должно разделить платформу с Peugeot 208, для Европы должны были собирать исключительно на этом предприятии.

Оказывается это решение — ответ на требования профсоюза завода Opel в Испании (крупнейшего у этой марки) предоставить гарантии занятости, индексировать зарплату и увеличить пенсионные выплаты. Когда переговоры зашли в тупик, руководство PSA попросту заявило, что прекратит производство Opel Corsa на данном предприятии.

Потеря модели, которая занимает почти 75% в объеме общего производства испанского завода означает, что за этим последует значительное сокращение персонала. Пока профсоюз ответил призывом к всеобщему собранию рабочих, но забастовкой грозить не стал.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Opel Corsa

Opel представил «подогретую» Corsa

22 марта 2018
Opel Corsa OPC

Opel Corsa обзавелась «перченной» версией

27 июля 2017
Opel Corsa 2015

Opel готовит битопливную версию хэтчбека Corsa

01 апреля 2015
Opel Corsa 2015

Opel Corsa после обновления оснастят экономичным двигателем c роботизированной КПП

30 января 2015
Opel Corsa 2011

Продажи автомобилей Opel Corsa в России временно приостановятся

07 ноября 2014

Opel готовится вывести на российский рынок новое поколение модели Corsa

24 октября 2014

 Новости Opel Corsa

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Terrano - как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном nissan terrano Тест драйв
26 марта 2018

Nissan Terrano
"Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 чего душа желает
Тест драйв
23 марта 2018

KIA Rio
"Чего душа желает"
Mercedes-Benz CLS-Class - спортивное настроение: mercedes-benz cls 2019
Тест драйв
21 марта 2018

Mercedes-Benz CLS-Class
"Спортивное настроение: Mercedes-Benz CLS"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 0 5