Представители французского концерна PSA, который в прошлом году купил Opel, заявили о том, что производство компакта Opel Corsa с испанского завода. Решение более чем странное: это предприятие создавалось специально для сборки данной модели.

Несмотря на то, что сегодня Opel Corsa собирают также на других заводах, именно испанский завод под Сарагосой является головным для этой модели. Мало того следующее поколение Opel Corsa, которое должно разделить платформу с Peugeot 208, для Европы должны были собирать исключительно на этом предприятии.

Оказывается это решение — ответ на требования профсоюза завода Opel в Испании (крупнейшего у этой марки) предоставить гарантии занятости, индексировать зарплату и увеличить пенсионные выплаты. Когда переговоры зашли в тупик, руководство PSA попросту заявило, что прекратит производство Opel Corsa на данном предприятии.

Потеря модели, которая занимает почти 75% в объеме общего производства испанского завода означает, что за этим последует значительное сокращение персонала. Пока профсоюз ответил призывом к всеобщему собранию рабочих, но забастовкой грозить не стал.