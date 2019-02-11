Возрождаем Corsa

Опубликован тизер нового Opel Corsa, которому волею судеб приходится переезжать на платформы концерна PSA. Возникает вопрос, а не превратится ли автомобиль в полноценный Peugeot…

Если говорить о технической стороне, то все идет к этому. Новая Corsa будет выпускаться на французской модульной платформе CMP (Common Modular Platform). Эта же платформа ляжет в основу следующего поколения Peugeot 208. Это означает, что немецкая машина позаимствует у Peugeot Citroen 1,2-литровый турбомотор серии PureTech, мощность которого составит 90-155 л.с., турбодизель BlueHDi объемом 1,6 литра. Есть информация, что Corsa будет предлагаться и в электрическом исполнении. По слухам, автомобиль будет обладать достаточно емкой батареей, что обеспечит ему запас хода в 400 километров.

Что касается внешности, то еще в январе был «пойман» закамуфлированный прототип. Тогда судить об облике модели было сложно. Известно, что экстерьер будет выполнен в концептуальном стиле GT X Experimental. Недавно представленный тизер немного приоткрыл завесу тайн - Corsa получит матричные фары семейства IntelliLux Led Matrix. Они, в свою очередь, обладают специальными камерами Opel Eye, которые корректируют световой пучок, позволяя двигаться по дороге с максимально ярким дальним светом без опасности ослепления других участников дорожного движения.