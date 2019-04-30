Opel показал первые фотографии новой Corsa

Хэтчбек Opel Corsa следующего поколения станет примерно на 100 килограммов легче предшественника и получит матричные фары

Opel Corsa построят на модульной архитектуре CMP (Common Modular Platform), которая ляжет в основу ряда автомобилей альянса PSA. Новое шасси позволит сделать автомобиль примерно на 100 кг легче предшественника. В линейку двигателей войдет 1,2-литровый трехцилиндровый наддувный двигатель, который будет доступен в нескольких стадиях форсировки. В 2020 г. у модели появится полностью электрическая модификация.

Интересно, что с конца прошлого года автомобили проходят усиленные испытания на севере Швеции в Лапландии. Фотографии автомобиля как раз были сделаны во время этих испытаний. Машины обкатывали как на дорогах общего пользования, так и на специальных ледяных треках на льду замерзших озер. Разработчики отметили, что ставили задачу настроить шасси такими образом, чтобы "добиться оптимального баланса между безопасностью, комфортом и удовольствием от управления".