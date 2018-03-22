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22 мар 2018

Opel представил «подогретую» Corsa

Opel представил «подогретую» Corsa
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel представила Corsa GSi в 2007 году. Рецепт изготовления прост: шасси от топовой спортивной версии OPC, но мотор послабже, зато и цена куда доступнее.

Любопытно, что пока Opel отделался лишь одной фотографией: все данные держатся в секрете и скорее всего будут представлены в начале лета. По данным немецких СМИ хэтчбек получил 1,4-литровый турбомотор от Corsa S. Там он выдает 150 «лошадок».

Но для версии GSi его мощность наверняка увеличили. Насколько неизвестно, но если ориентироваться на конкурентов, например, на Ford Fiesta ST, то мотор хэтчбека будет выдавать 170-190 л.с. При этом Opel Corsa GSi получит 6-ступенчатую безальтернативную механическую коробку передач.

Внешне Opel Corsa GSi отличается от своих «гражданских» версий увеличенными воздухозаборниками в переднем бампере, иной радиаторной решеткой, тормозными суппортами красного цвета, спортивной выхлопной системой, 18-дюймовыми легкосплавными колесами и спойлером над задней дверью.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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