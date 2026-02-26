Opel готовит обновленный Corsa GSE

Концерн Stellantis официально подтвердил возвращение спортивной версии компактного хэтчбека Corsa. Однако на этот раз версия GSE станет полностью электрической и возьмет на себя роль преемника Corsa OPC и VXR

Пока производитель ограничился коротким тизером, на котором видны 18-дюймовые легкосплавные колесные диски оригинального дизайна и яркие желтые суппорты. Кузов скрыт камуфляжем с фирменной символикой GSE, но в целом, модель сохранит прежние пропорции кузова актуальной Corsa.

Предполагается, что силовая установка будет унифицирована с Opel Mokka GSE и Peugeot E 208 GTI. Речь идет о переднем электромоторе мощностью 278 л.с. и 345 Нм крутящего момента. Комплектоваться модель будет емкостью 54 кВт*ч. Ожидаемый запас хода – от 320 до 370 км.