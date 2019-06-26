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26 июн 2019

Opel рассказал о двигателях для Corsa

Opel рассказал о двигателях для Corsa
Автор фото: фирма-производитель

Вслед за электрической версией компактного хэтчбека немцы показали стандартную модификацию модели с традиционными бензиновыми и дизельными моторами

Базовым агрегатом стал прежний 1,2-литровый атмосферный бензиновый двигатель, развивающий 75 л. с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Кроме того, хэтчбек будет доступен с турбомоторами такого же рабочего объема мощностью 100 л. с. (205 Н•м крутящего момента) и 130 л. с. (230 ньютон-метров). Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат». Самая мощная версия хэтчбека способна ускоряться до «сотни» за 8,7 сек., а ее максимальная скорость составляет 188 км в час.

В качестве альтернативы доступен 1,5-литровый дизельный агрегат, развивающий 102 силы и 250 Н•м крутящего момента. Напомним, Opel Corsa шестого поколения изначально  дебютировал в виде электрокара. «Зеленая» Corsa, получившая приставку «e» в названии, укомплектована электрическим агрегатом, выдающим 136 л. с. и 260 Н•м крутящего момента. Двигатель позволяет автомобилю ускоряться с места до 50 км/ч за 2,8 сек., а на разгон до 100 км/ч требуется 8,1 секунды. Комплект аккумуляторов на 50 кВт•ч позволяет электрокару проезжать без подзарядки до 330 километров (по циклу WLTP). 

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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