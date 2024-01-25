Opel анонсировал возрождение Frontera

Компания Opel опубликовала анонс нового электромобиля под названием Frontera. Под данным именем с 1991 по 2004 года производился внедорожник. Премьера модели должна состояться в этом году

Судя по изображениям, Frontera получит “квадратную” форму кузова, а дизайн будет выполнен в новом фирменном стиле. Можно предположить, что автомобиль достаточно крупный, а салон будет иметь 7 местную компоновку сидений. Другая интересная особенность - это обновленный логотип с “молнией”. Он выполнен наподобие эмблемы, которая устанавливалась на старенький грузовичок Blitz c 1930 по 1975 гг.

О технических характеристиках пока рано говорить. Но Opel обещает поделиться подробностями в ближайшие недели. По некоторым данным, автомобиль базируется на платформе Stella Tis “Smart Car”. На аналогичной “тележке” также построен обновленный Citroen C3 Aircross, дебют которого также должен состояться в этом году.