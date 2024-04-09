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9 апр 2024

Opel представил следующее поколение кроссовера Frontera

Opel представил следующее поколение кроссовера Frontera
Автор фото: фирма-производитель

Компания Opel поделилась информацией об обновленном кроссовере Frontera. В модельном ряду он должен прийти на смену Crossland

Новый Frontera сконструирован на платформе Stellantis Smart Car, которая также лежит в основе Citroen e-C3. В плане дизайна автомобиль имеет много общего с недавно рассекреченным кроссовером Mokka. У них похожая передняя часть и светодиодная оптика. Известно, что длина составит 4,32 м., а колёсная база - 2,67 м. Однако в более дорогих комплектациях ожидается, что будет три ряда сидений. Заявленный объем багажника – 460 л, а со сложенным задним рядом – 1600 л. Внутри установлен кластер из двух 10-дюймовых экранов, объединяющих приборку и мультимедийную систему. Также можно заметить мультифункциональный трехспицевый руль, тканевую отделку и множество пластиковых черных элементов.

Приводиться в движение Frontera будет как полностью электрической силовой установкой, так и “мягкогибридной”, в составе которой ДВС и 48-вольтовый электрогенератор. Никакие технические характеристики пока не раскрываются.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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