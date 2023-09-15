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15 сен 2023

Opel намерен возродить Frontera

Opel намерен возродить Frontera

Компания Opel хочет возродить кроссовер Frontera. Автомобиль создает конкуренцию Dacia Duster на европейском рынке

Предположительно, новинка станет заменой актуального Crossland. В основу конструкции будет положена модульная платформа CMP, на которой также базируется электрический кроссовер Mokka. Однако по габаритам автомобиль окажется больше. Также отмечается, что новый Frontera получит 3 ряда сидений. Официальная презентация состоится в 2024 году, спустя 20 лет после окончания производства предыдущего Frontera.

Напомним, что автомобиль в последней генерации оснащался бензиновой «турбочетверкой» объемом 2,2 л. Мощность в зависимости от версии составляла от 116 до 136 л.с. Флагманская комплектация получила бензиновый V6 объемом 3,2 л. Мощность - 205 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Трансмиссия - 5-ступенчатая «механика» или 4-ступенчатый «автомат». Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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