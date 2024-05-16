Opel Frontera получил 7-местную компоновку сидений и будет дешевле, чем Mokka и Grandland

Компания Opel продолжает раскрывать подробности о новом поколении кроссовера Frontera. Автомобиль получит как гибридную, так и полностью электрическую силовую установку. Стоимость - от 24 000 евро (примерно 2,4 миллиона рублей)

Гибридов будет два: с 1,2-литровым турбомотором на 99 л.с. или 134 л.с. В паре с ними будет работать 28-сильный электромотор, встроенный в 6-ступенчатую автоматическую коробку передач. Полностью электрическая модификация пока не рассекречена, но известно, что запас хода будет составлять 300 или 400 км в зависимости от комплектации.

Напомним, что следующее поколение Frontera полностью заменит модель Crossland. Автомобиль будет предложен с 5- или 7-местным салоном. Стандартный объем багажника - 450 л., а со сложенными задними рядами - 1600 л. Кроме этого, автомобиль получил рейлинги на крыше, способные выдержать вес груза до 240 кг. Оснащение будет включать два 10-дюймовых экрана “приборки” и мультимедийной системы, беспроводную зарядку для смартфона, а также продвинутую систему помощи водителю.