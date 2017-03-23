На своем заводе, расположенном в Германии, компания Opel, с недавних пор подчиняющаяся концерну PSA, начала выпуск новой генерации модели Insignia

Известно, что для запуска новинки в производство, потребовались инвестиции в завод, которые составили более полумиллиарда евро. Opel Insignia, премьера которого состоялась в Женеве, параллельно будет выпускаться с кузовами седан и универсал. Интересно и то, что несмотря на смену собственника компании, он построена на «джиэмовской» платформе E2XX, которую уже можно встретить на некоторых моделях Chevrolet.

Новая Insignia будет доступна с 1,5-литровым 165-сильным и 2-литровым 250-сильным бензиновыми двигателями с наддувом, вдобавок к которым производитель предлагает еще и два дизельных мотора объемом 1,6 и 2 литра. Известно, что автомобиль будет оснащаться как передним, так и полным приводом, а также двумя трансмиссиями 6-ступенчатой МКПП и 8-ступенчатым автоматом на выбор. В качестве опции, доступна система FlexRide, в рамках которой можно выбрать не только режим работы подвесок, но и трансмиссии, двигателя и рулевого управления.

Insignia получила светодиодные фары и, по сравнению с предшественницей, выросла в размерах, став длиннее и шире. Немного, всего на 11 литров, увеличился и объем багажника, а масса, благодаря применению новых технологий и «крылатого» металла сделала новинку на 175 кг легче. В Европе новая Insignia будет стоить от 25 590 евро с кузовом седан и от 26 690 евро в исполнении «универсал».