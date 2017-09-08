Компания Opel привезет на автосалон во Франкфурт новую версию универсала Insignia Sports Tourer GSi. Модель получила 2-литровый турбодизель мощностью 210 л.с. Мощность, быть может, не самая высокая, но зато крутящий момент здесь достигает 480 Нм и доступен он в широком диапазоне оборотов. До 100 км/ч универсал разгоняется за 7,9 секунды, а его максимальная скорость равна 231 км/ч.

Тем, кто не хочет связываться с дизелем Opel предлагает бензиновую версию Insignia Sports Tourer GSi с 2-литровым турбодвигателем мощностью 260 л.с., который появился на хэтчбеке еще в июле. До 100 км/ч такой «сарай» разгоняется на четыре десятых быстрее дизельного, а максимальная скорость составляет 245 км/ч.

Обе версии оснащаются 8-ступенчатым «автоматом» и 20-дюймовыми легкосплавными колесами. У универсала можно полностью отключить систему стабилизации, чтобы взять автомобиль под свой контроль.

