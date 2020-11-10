Opel может возродить легендарное название Monza

Компания Opel может вернуть в модельный ряд одно из знаковых для бренда названий — Monza. Новинкой станет кросоовер, который увидит свет в 2024 году

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, Монцей станет электрический кроссовер — флагман линейки. Предполагают, что его длина составит 4,9 метра, что сделает Opel Monza крупнее модели Grandland X. Монцу спроектируют на модульной платформе eVMP (electric Vehicle Modular Platform). Её альянс PSA, в который вот уже несколько лет входит Opel, разрабатывает для широкой гаммы электрокаров компактного и среднего классов, которые выйдут до 2025 года. Запас хода новинки будет достигать 650 километров по циклу WLTP.

Оригинальный Opel Monza — это фастбек, выпускавшийся в 1978–1986 годах. На него ставили моторы объёмом от двух до трёх литров. С последним он был самым быстрым Опелем того времени: 8,5 секунды до сотни и 215 км/ч максимальной скорости.