Opel представил «заряженный» электрокроссовер Mokka GSE

Компания Opel официально представила «заряженную» версию обновленного кроссовера Mokka под названием GSE. Новинка стала первой полностью электрической моделью в спортивной линейке бренда

Модель построена на платформе концерна Stellantis и делит ее с Peugeot E-208 GTi, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF. Mokka GSE получил 280-сильный электромотор на передней оси. Крутящий момент составляет 345 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч всего 5,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Привод может быть только передний. Емкость аккумулятора составляет 54 кВт·ч. Запас хода не разглашается, но идентичный по силовой установке и батарее Abarth 600e способен проехать до 321 км (по циклу WLTP) без подзарядки.

Внешне Mokka GSE выделяется пластиковыми накладками на бамперах, желтыми суппортами и двухцветными 20-дюймовыми легкосплавными дисками (в комплект идут шины Michelin Pilot Sport EV). В салоне есть эмблемы GSE, а отделка интерьера выполнена в темно-серых тонах с желтыми вставками. Кроме этого, модель получила спортивные сиденья и руль, а также новую графику приборной панели и мультимедийной системы.