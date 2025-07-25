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25 июл 2025

Opel представил «заряженный» электрокроссовер Mokka GSE

Opel представил «заряженный» электрокроссовер Mokka GSE

Компания Opel официально представила «заряженную» версию обновленного кроссовера Mokka под названием GSE. Новинка стала первой полностью электрической моделью в спортивной линейке бренда

Модель построена на платформе концерна Stellantis и делит ее с Peugeot E-208 GTi, Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce и Lancia Ypsilon HF. Mokka GSE получил 280-сильный электромотор на передней оси. Крутящий момент составляет 345 Нм. Заявленный разгон до 100 км/ч всего 5,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч. Привод может быть только передний. Емкость аккумулятора составляет 54 кВт·ч. Запас хода не разглашается, но идентичный по силовой установке и батарее Abarth 600e способен проехать до 321 км (по циклу WLTP) без подзарядки.

Внешне Mokka GSE выделяется пластиковыми накладками на бамперах, желтыми суппортами и двухцветными 20-дюймовыми легкосплавными дисками (в комплект идут шины Michelin Pilot Sport EV). В салоне есть эмблемы GSE, а отделка интерьера выполнена в темно-серых тонах с желтыми вставками. Кроме этого, модель получила спортивные сиденья и руль, а также новую графику приборной панели и мультимедийной системы.

При написании новости использовалась информация:
Stellantis

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