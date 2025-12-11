Opel показал обновленную модель Astra

Немецкий хэтчбек и универсал Astra получили новый дизайн и более современное оснащение. Несмотря на растущую популярность кроссоверов, Astra остается одним из ключевых игроков европейского С-класса

Узнать обновленную модель можно по иной оптике, растянувшейся по всей ширине кузова, спортивным бамперам и подсвечивающемуся логотипу бренда. Фары оборудованы технологией Intelli-Lux HD, которая уменьшает засветку дорожных знаков, минимизирует блики на мокром покрытии и теперь включает боковой световой модуль, активирующийся по углу поворота руля. В салоне произошли менее заметные изменения. Сиденья с развитой боковой поддержкой Intelli-Seats стали стандартом уже в базовой комплектации. В списке опций появились функция массажа в 5 точек.

В моторной гамме сохранились прежние бензиновые и гибридные модификации, но полностью электрическая версия претерпела ряд изменений. Она получила батарею с увеличенной емкостью в 55,4 кВт*ч с запасом хода до 454 км по циклу WLTP. Кроме того, электрическая Astra теперь может питать внешние устройства благодаря функции V2L.