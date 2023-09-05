Opel показала автомобиль будущего

На автомобильной выставке в Германии компания Opel представила концептуальный купе-кросовер под названием Experimental

В основу дизайна легла философская концепция Bold and Pure (выразительность и чистота), которая также была использована для создания модели GT X Experimental в 2018 году. Компания отмечает, что новый концептуальный автомобиль построен на платформе STLA производства Stellantis. Вследствие этого автомобиль относится к сегменту С-класса и по габаритам схож с хэтчбэком Opel Astra. В основе силовой установки может лежать как один, так и два электрических мотора. А запас хода будет достигать 700 км.

Главной экстерьерной фишкой нового Experimental является структура Opel Compass. Она состоит из вертикальных и горизонтальных светодиодных фар, которые сводятся вместе к светящемуся логотипу Opel. Салон выполнен в минималистичном стиле. Тут нет стандартных экранов «приборки» и мультимедийной системы. Их заменяет проекционный дисплей, демонстрирующий изображение по всей ширине лобового стекла. Рулевое колесо способно прятаться в переднюю панель при езде с автопилотом. В отделке салона используется ткань со светодиодными элементами, которые могут менять цвет не только в зависимости от пожеланий водителя, но и например, при оповещениях и предупреждениях о препятствиях на дороге.