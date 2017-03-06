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6 мар 2017

Опель принимает французское гражданство

Опель принимает французское гражданство
Автор фото: Рейтерс

Французский альянс Peugeot-Citroen (PSA) объявил о покупке у американского концерна General Motors европейского подразделения компании «Опель» и принадлежащего ему английского бренда Vauxhall

Известна и сумма сделки, за Opel французы заплатят 2,2 миллиарда евро, но лишь в конце года, после получения всех разрешений антимонопольных служб.

PSA подчеркивает, что благодаря покупке, альянс выйдет на второе место среди всех европейских производителей, нарастив долю своей продукции на рынке до 17%. Французы рассчитывают на скорую прибыль: по заявлению представителей PSA, на безубыточность Opel планируется вывести всего через три года. Это оптимистичный прогноз, учитывая тот факт, что за последние 15 лет убытки немецкого бренда составили 15 миллиардов долларов.

На базе технологий и разработок Opel французский производитель планирует создание новых электромобилей, а также рассматривает возможность закупок топливных элементов у GM в будущем. Вдобавок, на рынках Америки и Австралии автомобили «Опель» по-прежнему будут продаваться под брендами Buick и Holden, принадлежащих GM. Напомним, что в нынешнем году «Опель» анонсировал рекордное количество новинок, в том числе и электрических.

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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