В Россию приехал пассажирский Peugeot Partner

После возвращения на отечественный рынок грузовых «Партнёров» у поклонников модели возникли вопросы относительно появления пассажирских модификаций. В Peugeot не стали задерживаться и вывели на рынок такой автомобиль, да еще и в модификации кросс

Да, пассажирский Partner, который получил приставку Crossway , таки добрался до российского рынка. «Кросс» здесь не только на словах, но и на деле – 175 миллиметровый клиренс - это существенная величина для автомобилей такого класса. Важно заметить, что пассажирская версия автомобиля не будет предлагаться в удлинённом исполнении (как его грузовой аналог). Что касается комплектаций, то она одна – зато далеко не бедная. Фронтальные подушки, кондиционер, электрические стеклоподъемники и прочие полезные опции. Машину можно оснастить и дополнительными пакетами оборудования вроде парктроников и.т.д.

В техническом плане нам предлагают интересный набор силовых установок. Мотора два – бензиновый и дизельный. Первый развивает 115 лошадиных сил, а второй – 90. Трансмиссия – пятиступенчатая механика, но бензиновый агрегат может быть в паре и с автоматом!