В Россию приехал Peugeot Partner

В России начался прием заказов на легкие фургоны Peugeot Partner. Производство этой модели по полному циклу стартует в конце ноября на калужском заводе «ПСМА Рус»

На нашем рынке появится рестайлинговый вариант второго Партнера — от начальной версии он отличается измененной формой фар и другой передней бамперной группой, в которой применены решетка радиатора с хромированным кантом и светодиодные дневные ходовые огни, в Европе такой автомобиль производился с 2008-го по 2018-й. Партнер в РФ будет представлен в двух кузовных версиях: L1 (длина — 4380 мм) и L2 (длина — 4628 мм). Именно удлиненный уже доступен к заказу, производство стандартной версии начнется лишь в феврале 2021 года.

Моторная линейка включает бензиновый двигатель 1.6 VTi (115 л.с.) и дизельный 1.6 HDi (90 л.с.). Оба работают в паре с 5-ступенчатой «механикой». Привод — передний. В базовую комплектацию включены АБС, ESP, система hill assist (удержание авто при трогании на подъеме), подушка безопасности водителя, центральный замок, SOS-комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС» и дневные ходовые огни. Среди опций — «противотуманки» с функцией подсветки поворотов, аудиосистема с поддержкой MP3, Bluetooth и USB, бортовой компьютер и кондиционер.