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18 фев 2017

Peugeot выводит на российский рынок новые модификации фургона Partner

Peugeot выводит на российский рынок новые модификации фургона Partner
Автор фото: фликр.ком

Французская компания Peugeot продолжает расширять спектр возможных применений для своего коммерческого транспорта. На этот раз новые модификации получил фургон Partner.

Французский автопроизводитель построил на основе легкого коммерческого фургона Partner две новые узкоспециализированные версии, которые можно «из коробки» использовать по прямому назначению без каких-либо существенных изменений.

Первая, фактически, является мобильной заправочной станцией, которая несет на борту два топливных модуля. Одни из них предназначен для хранения бензина и обладает объемом в 330 литров, во второй же предполагается заливать дизельное топливо в количестве до 500 литров. Оба модуля интегрированы автомобиль и готовы к использованию практически сразу после покупки.

Вторая версия носит название «Социальная» и она переоборудована под безопасную транспортировку людей с ограниченными возможностями. Для обеспечения удобства при посадке, уровень въезда пола фургона сокращен до 240 мм, кроме того, в комплектацию входит механическая въездная рама из алюминия, которую можно сложить для экономии места. Внутри автомобиля установлены два стандартных сиденья, а также одно место под инвалидное кресло, которое дополнительно оборудовано поручнем, системами крепления и двухточечным ремнем безопасности. Как отмечают в компании, эта модификация Peugeot Partner получила все необходимые дополнительные сертификаты.

Стоимость новых модификаций французского LCV будут объявлены позже.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Uincar, Автостат

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