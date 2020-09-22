Peugeot Partner начнут собирать в России

Концерн PSA (Peugeot-Citroen) организует в России производство легких фургонов Peugeot Partner. В РФ решили локализовать машину второго поколения, которая в Европе выпускалась в 2008-2018 годах (ее делали в Испании и Португалии). С 2018 года в Европе производится более современная модель третьего поколения

Производство семейства организуют на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге. Напомним, это совместное предприятие PSA и японской Mitsubishi Motors. Автомобиль будут делать в России по полному сборочному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Продажи Партнера с русской пропиской стартуют уже в конце 2020 года.

Любопытно , что к нам приедет рестайлинговый вариант второго Партнера — от изначальной версии он отличается измененной формой фар и другой передней бамперной группой, в которой применены решетка радиатора с хромированным кантом и светодиодные дневные ходовые огни. Машина будет предлагаться в двух вариантах длины — стандартной (4,36 м) и увеличенной (4,63 м). Двигатели будут как бензиновыми, так и дизельными.