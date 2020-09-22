Автомобильный портал Motorpage
22 сен 2020

Peugeot Partner начнут собирать в России

Peugeot Partner начнут собирать в России
Автор фото: фирма-производитель

Концерн PSA (Peugeot-Citroen) организует в России производство легких фургонов Peugeot Partner. В РФ решили локализовать машину второго поколения, которая в Европе выпускалась в 2008-2018 годах (ее делали в Испании и Португалии). С 2018 года в Европе производится более современная модель третьего поколения

Производство семейства организуют на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге. Напомним, это совместное предприятие PSA и японской Mitsubishi Motors. Автомобиль будут делать в России по полному сборочному циклу — со сваркой и окраской кузовов. Продажи Партнера с русской пропиской стартуют уже в конце 2020 года.

Любопытно , что к нам приедет рестайлинговый вариант второго Партнера — от изначальной версии он отличается измененной формой фар и другой передней бамперной группой, в которой применены решетка радиатора с хромированным кантом и светодиодные дневные ходовые огни. Машина будет предлагаться в двух вариантах длины — стандартной (4,36 м) и увеличенной (4,63 м).  Двигатели будут как бензиновыми, так и дизельными.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot Partner (2016)

Peugeot Partner начнут собирать в России

22 сентября 2020
Peugeot 3008 (2021)

Peugeot представил обновленный кроссовер 3008

02 сентября 2020
Peugeot 308 GTi 2018

Peugeot 308 превратят в 300-сильный гибрид

06 мая 2020

Почему исчезают кабриолеты и купе? Ответ есть!

27 марта 2020
Peugeot Rifter

Больше не Partner: Peugeot представил «каблучок» Rifter

22 февраля 2018

Peugeot выводит на российский рынок новые модификации фургона Partner

18 февраля 2017

 Новости Peugeot Partner

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2020 сумасшедший навигатор и воробей-самоубийца Тест драйв
21 сентября 2020

Mitsubishi ASX
"Сумасшедший навигатор и воробей-самоубийца"
GAC GS8 - gac gs8 2020 «я памятник себе воздвиг...»
Тест драйв
18 сентября 2020

GAC GS8
"«Я памятник себе воздвиг...»"
Audi A8, Lexus LS - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi quattro 2018 и lexus ls 500 awd luxury+ 2018 кто в доме хозяин?
Сравнительный тест
16 сентября 2020

Audi A8, Lexus LS
"Кто в доме хозяин?"
Lamborghini Urus
Тест драйв
14 сентября 2020

Lamborghini Urus
"Lamborghini Urus демонстрирует, что иногда все дозволено «быку»"

Написано новостей:

2 6 7 1 4