Французская компания Peugeot поделилась информацией об одном из экспонатов, которые будут выставлены на стенде автопроизводителя в рамках грядущего Международного автосалона в Женеве.

За несколько недель до открытия Женевского автосалона французский автопроизводитель рассказал об одной из своих новинок – легком коммерческом фургоне Partner Tepee, а точнее о его электрической модификации.

В основу нового французского LCV легла пассажирская версия автомобиля, которая отличается от грузовой наличием пяти предустановленных пассажирских сидений в салоне и, следовательно, сокращенным до 1 350 литров полезным объемом багажного отделения. Впрочем, эти кресла можно демонтировать после покупки, чтобы в фургоне можно было уместить груз объемом до трех тысяч литров. Стоит отметить, что внутри Partner Tepee также предусмотрено 78 литров разбитого на разные отделения пространства для хранения негабаритных предметов.

В базовой комплектации фургон поставляется с рядом электронных систем, призванных упростить работу водителя. Речь идет о системах: круиз-контроля, климат-контроля, контроля давления в шинах, курсовой устойчивости, помощи при движении по склону и, конечно, аудиосистеме со встроенным CD-приводом и радио, а также поддержкой формата MP3. В качестве дополнительных опций для Partner Tepee предлагается парктроник и камера заднего вида.

Электрическая же версия фургона под названием Partner Tepee Electric отличается от стандартной, прежде всего, двигателем. Экологически чистый LCV приводится в движение электрическим двигателем мощностью 67 л.с. (200 Нм), который питается от двух модулей литий-ионных аккумуляторов совокупной емкостью 45 кВт*ч (по 22,5 кВт*ч на каждый). Как утверждают разработчики, полностью заряженных батарей автомобилю хватит, чтобы преодолеть до 170 км. Перезарядка обоих модулей с нуля займет от 8,5 до 15 часов, в зависимости от силы тока.

Кроме того, в комплектацию электрической версии вошли: полноценный информационно-развлекательный комплекс с 7-дюймовым сенсорным экраном, USB-портами, Bluetooth-интерфейсом и поддержкой Apple CarPlay и Mirrorlink; а также система дистанционного управления, позволяющая с помощью внешнего устройства (подойдет любой смартфон, планшет или компьютер) запустить процесс зарядки аккумуляторов и в дальнейшем контролировать их состояние, а также управлять системой кондиционирования.

Новинка появится на мировом рынке уже в сентябре текущего года. Стоимость и подробности комплектаций будут опубликованы ближе к дате начала продаж.