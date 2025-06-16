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16 июн 2025

Peugeot возвращает культовый 208 GTi. Только теперь это электрокар

Peugeot возвращает культовый 208 GTi. Только теперь это электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Компания Peugeot официально представила новое поколение “горячего” хэтчбека 208 GTi. Модель стала первой полностью электрическим спорткаром подразделения Peugeot Sport

Хэтчбек получил один электромотор мощностью 280 л.с. и 345 Нм крутящего момента (+124 л.с., по сравнению со стандартной электрической версией E-208). Заявленный разгон до “сотни” – 5,7 с. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Мощность увеличили, но емкость батареи осталась прежней. В результате, максимальный запас хода сократился до 350 км по циклу WLTP (-83 км).

Peugeot E-208 GTi получил спортивную подвеску из-за чего дорожный просвет сократился на 30 мм. Также автомобиль оснастили самоблокирующимся дифференциалом и тормозами с четырехпоршневыми суппортами. Внешне спортивную модификацию можно узнать по развитой аэродинамической “юбке”, эксклюзивным 18-дюймовым колесным дискам и фирменному красному цвету кузова. Внутри установлены спортивные рулевое колесо и сиденья, а отделка выполнена из черной алькантары с красными вставками.

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