Peugeot возвращает культовый 208 GTi. Только теперь это электрокар

Компания Peugeot официально представила новое поколение “горячего” хэтчбека 208 GTi. Модель стала первой полностью электрическим спорткаром подразделения Peugeot Sport

Хэтчбек получил один электромотор мощностью 280 л.с. и 345 Нм крутящего момента (+124 л.с., по сравнению со стандартной электрической версией E-208). Заявленный разгон до “сотни” – 5,7 с. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Мощность увеличили, но емкость батареи осталась прежней. В результате, максимальный запас хода сократился до 350 км по циклу WLTP (-83 км).

Peugeot E-208 GTi получил спортивную подвеску из-за чего дорожный просвет сократился на 30 мм. Также автомобиль оснастили самоблокирующимся дифференциалом и тормозами с четырехпоршневыми суппортами. Внешне спортивную модификацию можно узнать по развитой аэродинамической “юбке”, эксклюзивным 18-дюймовым колесным дискам и фирменному красному цвету кузова. Внутри установлены спортивные рулевое колесо и сиденья, а отделка выполнена из черной алькантары с красными вставками.