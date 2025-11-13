Автомобильный портал Motorpage
13 ноя 2025

Представлен концепт Peugeot Polygon с квадратным рулем и цифровым лобовым стеклом

Представлен концепт Peugeot Polygon с квадратным рулем и цифровым лобовым стеклом
Автор фото: фирма-производитель

Компания Peugeot представила концепт Polygon, который предвосхищает дизайн и технологии будущих моделей марки, включая следующее поколение хэтчбека 208

Polygon – это футуристичный хэтчбек с дверями типа «крыло чайки». Также модель получила фирменную оптику, подсвечивающиеся колесные диски и двойной спойлер на крыше. В отделке кузова и интерьера использованы переработанные материалы. Перед водителем расположился квадратный руль Hypersquare с четырьмя круглыми прорезями. Вместо привычной приборной панели и дисплея мультимедийной системы вся информация проецируется на лобовое стекло, формируя виртуальный экран диагональю около 31 дюйма. Вдобавок автомобиль оснащен системой steer-by-wire, которая устраняет механическую связь руля с колесами. Это позволяет варьировать чувствительность руля в зависимости от скорости и дорожных условий.

Peugeot утверждает, что некоторые концептуальные решения не останетанутся экспериментальными. По крайней мере, в 2027 году квадратный руль и система steer-by-wire будут установлены на серийных моделях, а первенцем станет новый Peugeot 208.

