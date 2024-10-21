Представлен обновленный Porsche 911 GT3

Компания Porsche пополнила актуальное семейство 911 обновленной версией GT3. Автомобилю доработали дизайн и подвеску и оставили 4,0-литровый мотор в связке с “механикой”

Внешне новый GT3 можно узнать по другим бамперам и доработанным аэродинамическим элементам. Оптика теперь такая же, как у актуального семейства 911. Отмечается, что инженеры улучшили подвеску, добавив новые нижние рычаги у “двухрычажки” спереди. Кроме этого, были доработаны амортизаторы, увеличена прижимная сила и перенастроено рулевое управление.

Автомобиль приводится в движение прежним 4,0-литровым мотором. Однако в угоду современных “зеленых” стандартов, двигатель оснастили новой системой впуска, улучшенными распредвалами и масляными радиаторами. При этом, мощность осталась на прежнем уровне - 510 л.с. Крутящий момент - 450 Нм. В паре с мотором по прежнему может работать 6-ступенчатая “механика” или 7-ступенчатый “робот”.

Динамика также не изменилась. Заявленный разгон до “сотни” - 3,4 с. с “роботом” и 3,9 с - с “механикой”. Максимальная скорость ограничена на отметке в 311 и 313 км/ч соответственно коробке.

