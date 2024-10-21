Автомобильный портал Motorpage
21 окт 2024

Представлен обновленный Porsche 911 GT3

Представлен обновленный Porsche 911 GT3
Автор фото: фирма-производитель

Компания Porsche пополнила актуальное семейство 911 обновленной версией GT3. Автомобилю доработали дизайн и подвеску и оставили 4,0-литровый мотор в связке с “механикой”

Внешне новый GT3 можно узнать по другим бамперам и доработанным аэродинамическим элементам. Оптика теперь такая же, как у актуального семейства 911. Отмечается, что инженеры улучшили подвеску, добавив новые нижние рычаги у “двухрычажки” спереди. Кроме этого, были доработаны амортизаторы, увеличена прижимная сила и перенастроено рулевое управление. 

Автомобиль приводится в движение прежним 4,0-литровым мотором. Однако в угоду современных “зеленых” стандартов, двигатель оснастили новой системой впуска, улучшенными распредвалами и масляными радиаторами. При этом, мощность осталась на прежнем уровне - 510 л.с. Крутящий момент - 450 Нм. В паре с мотором по прежнему может работать 6-ступенчатая “механика” или 7-ступенчатый “робот”.

Динамика также не изменилась. Заявленный разгон до “сотни” - 3,4 с. с “роботом” и 3,9 с - с “механикой”. Максимальная скорость ограничена на отметке в 311 и 313 км/ч соответственно коробке.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Porsche 911 GT3 (2025)

Представлен обновленный Porsche 911 GT3

21 октября 2024
Porsche Cayenne Turbo GT

Марк Цукерберг заказал для своей жены минивэн Porsche Cayenne

08 октября 2024
Porsche 911 GT3 Touring

Porsche возродит классическую версию экстремальной версии купе 911

12 сентября 2017

Porsche оставила сообщение для Acura под капотом «911-ого»

27 июля 2016
Porsche 911 GT3 2014

Porsche 911 GT3 оказался склонен к самовозгоранию

19 февраля 2014
Porsche 911 GT3 2013

Porsche представляет самую спортивную свою модель

06 марта 2013

 Новости Porsche 911 GT3

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

BAIC X75 - baic x75 (2024) «пекин» с немецкими корнями Тест драйв
21 октября 2024

BAIC X75
"«Пекин» с немецкими корнями"
- cyclone rx 401: ласковый, нежный, дикий
Мотоциклы
18 октября 2024


"Ласковый, нежный, дикий"
Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) в экспортном исполнении
Тест драйв
14 октября 2024

Jaecoo J8
"В экспортном исполнении"
JAC JS6 - ресурсный тест jac s6 (2022) универсальность с немецким акцентом
Тест драйв
10 октября 2024

JAC JS6
"Ресурсный тест JAC JS6: Универсальность с немецким акцентом"

Написано новостей:

3 5 2 2 1