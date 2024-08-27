Porsche Cayenne S получил тюнинг от TechArt

Немецкое тюнинг-ателье TechArt представило свое видение обновленного Porsche Cayenne. Доработки коснулись как визуальной, так и технической составляющей

За основу взяли модификацию Porsche Cayenne S. Инженеры смогли увеличить мощность 4,0-литрового V8 до 564 л.с. и 720 Нм крутящего момента (прибавка составила 90 л.с. и 120 Нм). Это позволило Cayenne S от TechArt стать мощнее версии GTS (500 л.с. и 660 Нм крутящего момента).

Внешние доработки включают иные бампера и пороги с характерными накладками. Сзади установили антикрыло и небольшой спойлер над дверцей багажника. Также TechArt получил эксклюзивные 21-дюймовые диски и капот из углепластика. Внутри отделка выполнена из алькантары и натуральной кожи с акцентами из углепластика.