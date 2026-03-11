Электрический Cayenne получил мощную версию S

Компания Porsche расширяет семейство своего электрического кроссовера Porsche Cayenne Electric. После базового Cayenne и топовой модификации Turbo в гамме появилась промежуточная версия с индексом S

Новая версия оснащена двухмоторной силовой установкой суммарной мощностью 544 л.с. При активации режима Launch Control мощность кратковременно увеличивается до 666 сил. В таком режиме электрический кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 3,8 с. Максимальная скорость ограничена на 250 км/ч. Привод – полный. Комплектуется модель батареей емкостью 113 кВт*ч. Заявленный запас хода – 653 км. От мощной зарядки можно «заправиться» с 10% до 80% примерно за 16 минут. Как и Turbo, версия S получила систему прямого масляного охлаждения заднего электромотора, которая позволяет удерживать стабильную мощность электродвигателя при интенсивных нагрузках.

Отличить Cayenne S Electric можно по оригинальным 20-дюймовым колесным дискам и иным бамперам, выполненным в темно-сером цвете. В списке опций присутствуют система распределения тяги, активная подвеска Active Ride, карбон-керамические тормоза и спортивные режимы управления. В Германии стоимость электрического Cayenne S начинается от 126 400 евро (примерно 11,6 млн рублей).