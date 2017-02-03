Пресс-служба немецкой компании Porsche сообщает о начале продаж «платиновой» версии кроссовера Cayenne S в бензиновой и дизельной модификациях на российском рынке.

Новая модификация немецкого кроссовера под названием Platinum Edition отличается от стандартной версии расширенным пакетом оснащения, а также стоимостью. За бензиновый вариант Porsche Cayenne S Platinum Edition будущему владельцу придется заплатить 6 208 000 рублей, в дизельном исполнении Porsche Cayenne S Diesel Platinum Edition стоимость кроссовера возрастет до 6 423 000 рублей.

«Платиновую» версию кроссовера, в отличие от стандартной, можно будет заказать не только в черной и белой цветовой схеме. На выбор клиенту предложат пять дополнительных цветов с эффектом «металлик»: Rhodium Silver, Carrara White, Purpurite, Mahogany и Jet Black. Кроме того, кроссовер поставляется с расширителями колесных арок, гармонирующими с основным цветом кузова; колесными дисками Sport Edition размером 21 дюйм матового платинового цвета; а также тонированными задними стеклами.

Салон же автомобиля будет щедро украшен логотипом серии, стандартные сиденья будут заменены на спортивные от модели Cayenne GTS с системой обогрева (только для первого ряда) и возможностью настройки положения в восьми направлениях, а на передней панели будут врезаны спортивные аналоговые часы.

В список стандартного оснащения «платиновой» версии входит: усилитель рулевого управления, новая оптика с биксеноновой «начинкой» и фирменной системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System (PDLS), парковочный ассистент с комплектом задних и передних датчиков, а также система автоматического затемнения для всех зеркал заднего вида.

При этом, моторная гамма и динамические характеристики автомобиля ничуть не изменились. В бензиновой версии, как и прежде, автомобиль комплектуется твинтурбированным шестицилиндровым двигателем с рабочим объемом 3,6 литра и отдачей в 420 л.с.. Под капотом дизельной модификации остался твинтурбированный V8, который выдает 385 л.с..