Кроссовер Cayenne в свое время спас Porsche от банкротства: компания производила исключительно спорткары, спрос на который постоянно снижался. Именно благодаря Cayenne мы имеем возможность радоваться новым 911-м, Boxster и другим спорткарам. В Porsche постоянно говорили, что используют на кроссовере технологии от спортивных моделей, но многие продолжали называть его «перелицованным Touareg».

Новый Cayenne Turbo ни у кого не повернется язык так назвать. Во-первых, кроссовер получил полноуправляемое шасси: его задние колеса могут поворачиваться на определенный угол, облегчая прохождение поворотов. Но самой яркой и необычной деталью стало активное антикрыло. Оно автоматически выдвигается, но им можно пользоваться и вручную, переключая в один из трех режимов: спрятано в спойлер пятой двери, выдвинуто для создания дополнитльного прижимного усилия на задние колеса и, наконец, повернуто вертикально: так оно выполняет функцию воздушного тормоза.

Под капотом у Porsche Cayenne Turbo скрывается 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 550 л.с. Через 8-ступенчатый «автомат» крутящий момент передается на все колеса. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,1 секунды, максимальная скорость составляет 286 км/ч.

Пока это самая мощная версия кроссовера. Но в следующем году на свет должен появиться гибридный вариант с силовой установкой от Porsche Panamera мощностью более 600 л.с.